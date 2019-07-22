«Это наш совместный результат», - Дятлов поблагодарил избирателей за поддержку

Экс-кандидат в народные депутаты, лидер фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов поблагодарил жителей округа, по которому баллотировался, за поддержку.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Дятлов отметил, что программу его команды отметили 20% жителей Заводского района.

«Более 20% жителей Заводского района поддержали нашу команду, нашу программу и наши идеи с которыми мы шли на эти выборы! И это в условиях двух двойников, грязной компании оппонентов и кандидатов от оппозиционных сил!» – сказал Дятлов.

Также политик добавил, что впервые проводил кампанию без партийной принадлежности.

«Для меня это первая избирательная кампания, в которую мы пошли вместе с нашей командой без партийных брендов! И наш результат ещё раз доказывает, что на смену партийных трендов приходят тренды личностей! Будем продолжать нашу совместную работу на благо горожан!» – добавил Дятлов.

Также Игорь Дятлов пожелал тем кандидатам, которых в итоге избрали, не забыть об ответственности.

Напомним, согласно информации на сайте ЦИК, на территории Николаевской области уже обработали 70,49% протоколов: в 127-м ОИО - 44,35%, 128-м - 73,03%, 129-м - 58,49%, 130-м - 54,07%, 132-м - 44,56%. На 127-м округе, откуда баллотировался Игорь Дятлов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Александр Пасечный.