«Органы самоуправления работают неэффективно»: Разумков заявил, что местные выборы пройдут в 2020 году

Лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что 2020 год станет годом проведения в Украине очередных местных выборов.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

- Я думаю, что выборы все-таки пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть от местных органов власти. (…) очень большая их часть работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе благодаря реформе децентрализации, которая проходит. Это правда», - сказал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в штабе партии «Слуга народа» намекнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны.

На следующий день после парламентских выборов, 22 июля, в СМИ появилась информация о том, что в Офисе Президента идет обсуждение юридического обоснования досрочных местных выборов. Насчет сроков их проведения источник ответил коротко: «в максимально короткие сроки».

Также, ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра аналитических исследований большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов.