Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС – предыдущий уволился по требованию Президента Зеленского

Кабинет Министров Украины назначил нового исполняющего обязанности главы ГФС Украины. Эту должность займет Денис Гутенко, ранее занимавший должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Об этом сообщается на сайте Правительства Украины.

«С 23 июля временно представить к исполнению обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича.» - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее и.о. главы ГФС Александр Власов написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей главы Государственной фискальной службы. Власов в 1993-1995 годах служил во внутренней безопасности в Николаевской таможне, а затем — в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития. С января 2015 года занимал должность командира спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом». 5 мая 2017 года возглавил Одесскую таможню (выиграл конкурс).