«Слуга народа» не сможет создавать коалицию с другими фракциями, - бывший член ЦИК Магера

Андрей Магера Бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что в новой Раде не может быть создана коалиция, так как фракция «Слуга народа» в любом случае будет иметь права коалиции.

Об этом он заявил в комментарии изданию «LB.ua».

«В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция «Слуга народа», в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями», - заявил Магера, ссылаясь на 83-ю статью Конституции Украины.

По его словам, подобная ситуация была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала коммунистическая фракция «I созыва».

«У «Слуги народа» нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана», - сказал он, добавив, что коалиционное соглашение также не нужно в новой Верховной Раде.

Добавим, что глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, когда начнет работу новый состав Верховной Рады Украины, каковы будут первые законопроекты, инициированы депутатами от «Слуги народа» и возможности коалиции.