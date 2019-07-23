Новым премьер-министром Великобритании стал сторонник Brexit Джонсон

Новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. До этого высокопоставленную должность занимала Тереза Мэй.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо Джонсона за пост главы британского правительства также боролся глава МИД Британии Джереми Хант. По результатам голосования Джонсон получил 92 153 голоса, Хант — 46 656.

Победитель выборов официально вступит в должность премьер-министра в среду днем, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.

В свою очередь Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании год назад. Причиной этого стало несогласие со стратегией Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября, с соглашением или без него.