Зеленский заявил, что рассматривает на должность Генпрокурора замглавы Офиса Президента Рябошапку

Президент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают в качестве кандидата на должность Генерального прокурора.

Об этом Зеленский заявил журналистам после завершения брифинга по убийству журналиста Павла Шеремета, передает Громадське.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужен новый Генпрокурор. Он также добавил, что приглашал действующего Генпрокурора Юрия Луценко на брифинг, однако тот в отпуске.

Ранее Зеленский заявлял, что кандидатуру на должность Генпрокурора внесут в Раду уже после формирования парламентского большинства. Однако по результатам выборов президентская партия «Слуга народа» самостоятельно получит большинство в Раде, и не будет нуждаться в формирования коалиции с другими партиями.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что у правоохранительных органов не хватает политической воли для расследования убийств активистов и майдановцев.