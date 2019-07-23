Нужен ли Николаеву аэропорт?

Конечно да. Мы живем в 21 веке, а аэропортов в Украине меньше чем в 20-ом. Это удобство, это туризм и общий инфраструктурный плюс.

Но. Я не видел ни одного эффективного коммунального предприятия, тем более регионального. Не понимаю как можно управлять сложным инфраструктурным объектом, не имея стратегии его развития, четких короткосрочных операционных и финансовых целей и KPIs руководителей.

Поэтому, на мой взгляд, единственным правильным для громады решением может быть концессия. Только профильные инвесторы, компании-перевозчики смогут создать пассажиропоток для окупаемости собственных вложений. Это лучшее на сегодня решение, в том числе для бюджета громады — не надо постоянно дотировать предприятие.

Но концессия предполагает полную оценку, аудит рисков развития, стандартов финансовой отчетности аэропорта и приведения их к международным стандартам.

Чем, на мой взгляд, и необходимо оперативно заняться. Именно для этого необходимо субсидировать аэропорт. А вкладывать десятки миллионов гривен из бюджета, не имея надежды на окупаемость — это преступление.

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