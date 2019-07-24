Подсчет результатов голосования на парламентских выборах: На Николаевщине не обработали все протоколы только в одном округе

В Украине и, в частности, в Николаевской области в среду, 24 июля, окружные и Центральная избирательная комиссии подбивают итоги волеизъявления граждан во время парламентских выборов, прошедших 21 июля.

В Николаеве и области, как и во всей Украине, проголосовали по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 22 политсилы. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.

За тем, как проходил день выборов в Николаеве и области, можно прочитать здесь. А как подсчитывали результаты в понедельник, 22 июля, и связанные с этим события, здесь. Об обработке голосов 23 июля можно почитать по этой ссылке.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом подсчета голосов в Украине и в Николаевской области.

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08:47 В Николаевской области подсчитали все протоколы на 132-м округе (город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы).

Здесь с результатом 42,54% голосов победу одержал кандидат от «Слуги народа» Максим Дырдин. При этом у него значительный отрыв от оппонентов – второе место с результатом в 9,95% занял действующий скандальный нардеп Аркадий Корнацкий.

Таким образом, в Николаевской области обработали протоколы в пяти округах из шести. В 127-м округе обработали 95,16% голосов.