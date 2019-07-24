Офис Президента просит Кабмин уволить Кличко с должности главы госадминистрации Киева

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Саенко, передает УНИАН.

«Да, такое письмо получено. Оно будет рассмотрено в установленном порядке», - отметили в пресс-службе министра.

Решение аргументировано 118 статьей Конституцией Украины. Соответствующий документ со ссылкой на собственный источник опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор издания «Обозреватель» Орест Сохар.

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

«Законом Украины «О местных государственных администрациях» определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий Президента, в случае избрания нового Президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых», – говорится в письме Богдана.

Как отмечает «Левый берег», ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан грозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако, когда Президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное «регионалам» парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а «Партия регионов» получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый Президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых Венских соглашений между Порошенко и Кличко.

Напомним, что Государственное бюро расследований ГБР вызвало на допрос городского голову Киева Виталия Кличко, а он назвал производство против него «раздутой чушью».