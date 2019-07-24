Сенкевич намерен баллотироваться на пост мэра Николаева, если назначат внеочередные выборы

В свою очередь, Александр Сенкевич комментируя возможность назначения внеочередных местных выборов заявил, что их проведение будет нецелесообразным, ведь это помешает закончить реформу децентрализации.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в случае проведения внеочередных местных выборов он планирует во второй раз побороться за пост мэра.

— Я считаю, что на сегодня, я не устану это повторять, что лучшая реформа, которая есть, которая происходила на территории современной Украины, это реформа децентрализации. У каждой реформы есть свой путь, есть свой план и есть определённые задачи. У реформы децентрализации есть несколько этапов, один – это добровольное объединение территориальных громад ОТГ. После этого, в октябре 2020 года должны пройти выборы в местные советы и ОТГ. Таким образом, реформа децентрализации будет окончательно закончена. То есть, проводить выборы сегодня я не считаю нецелесообразным не потому, что кто-то там должен удержаться, а для того, чтобы закончить реформу, – прокомментировал Александр Сенкевич.

Также он отметил, что в случае проведения внеочередных выборов для него важнее всего завести в горсовет депутатов, у которых было бы новое мышление.

— Да, я говорил об этом, я говорил о том, что для меня не так важно победить на выборах и стать новым городским головой, как важно то, чтобы завести как можно больше депутатов городского совета, которые бы имели новое мышление, которые бы в первую очередь ставили интересы николаевцев, а не личные амбиции, - заявил мэр.

При этом Александр Сенкевич сообщил, что создавать собственную партию необязательно. Кроме этого, он добавил, что нынешний состав горсовета «не справляется с теми задачами, которые возлагают на него николаевцы, поэтому, конечно же нужно проводить выборы, но это не означает, что сейчас нужно всё разрушить и что-то новое создавать».

Как известно, 20 декабря Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что покинул партию «Самопомощь».

Также, ранее он заявлял, что намерен баллотироваться в мэры в 2020 году.