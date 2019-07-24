«Кому-то необходимо отчитаться за «двойников», - журналист указал на махинации при передаче данных в ЦИК на округе №127

В Николаеве на округе №127 комиссия на участке №480769 записала в протокол о голосовании одни цифры касательно кандидата Игоря Дятлова и его «двойника», в то же время ЦИК на своем сайте показывает другие результаты голосования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Центра аналитических исследований» Андрей Сенченко.

Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков опубликовал скриншот с сайта ЦИК с результатами голосования на этом участке. Согласно нему, «двойник» Дятлова получил 150 голосов, а сам Дятлов – всего семь. В то же время в протоколе о результатах голосования записано, что все было наоборот: Игорь Дятлов получил 150 голосов, а его «двойник» – семь.

«Просто некоторые «деятели» из штаба «козырного» кандидата готовят почву для собственных оправданий. Но делают это настолько топорно, нарушая действующий Уголовный кодекс, что для местной полиции наказание этих деятелей должно стать делом принципа».

«127-й округ остается единственным в Николаевской области, где до сих пор не подбили итоги волеизъявления. И это очень странно. Даже на «невменяемом» 132-м округе, где во время всех последних выборов были постоянные «качели», уже все посчитали. Как мне кажется, ответ здесь очень прост – братьям-акробатам необходимо просто отчитаться за «двойников», которые были зарегистрированы. Отчитаться за эффективность потраченных средств на них. Ведь тот, кто давал деньги на эту бредовую идею, однозначно спросит».

«Так что, Сергей Исаков, никакого парадокса нет. Просто некоторые ваши коллеги по горсовету, ошибочно чувствуя свою безнаказанность, продолжают играться, при этом подставляя простых людей, которые работают в избирательных комиссиях. В документе ниже более чем понятно, о чем речь. И за эти вещи, хотя они никак существенно и не влияют на результаты волеизъявления, однозначно должна наступить ответственность», - написал Сенченко.

Отметим, что в городском совете среди депутатов есть только два брата – Вячеслав и Сергей Карцевы из фракции «Наш край». Во время выборов они работали в штабе действующего нардепа - БПП-шника Бориса Козыря, который по итогу голосования занимает третье место на округе. Выборы на этом округе выиграл кандидат от «Слуги народа» Александр Пасечный.

Напомним, ранее кандидат Игорь Дятлов заявил, что «два брата-акробата» запустили фейк, что он якобы снимается с выборов.