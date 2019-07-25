Китай отказался от участия в ядерной гонке – обещает использовать атомные бомбы только для защиты

Госсовет Китая 24 июля обнародовал обновленную Белую книгу, где изложена оборонная доктрина страны. Китайские власти утверждают, что не станут применять ядерное оружие для нападения «в любых условиях» и отказываются от участия в ядерной гонке.

Об этом сообщает «Лига.net».

«Китай <...> принимает безусловное обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия в отношении стран, не обладающих ядерным оружием или находящихся в свободных от него зонах», - отмечается в Белой книге.

Также Пекин выступил за «полный запрет и окончательное уничтожение ядерного оружия».

При этом власти КНР уточнили, что страна сохранит свой ядерный потенциал «на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности», а их стратегия направлена на то, чтобы «предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами».

Напомним, что ранее в НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия в Европе.