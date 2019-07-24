На 127-м округе до сих пор не обработали все протоколы – члены ОИК и УИК перекладывают вину друг на друга

Окружная избирательная комиссия №127 (Заводский район Николаева, Очаковский и Николаевский районы области) до сих пор не закончила обработку протоколов с результатами голосований на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ОИК, которая расположилась в здании Заводской администрации, до сих пор продолжают прием протоколов из участковых избирательных комиссий, члены которых сидят у двери комиссии уже несколько дней. В итоге 127-й округ стал самым медленным по обработке протоколов и единственный из всех округов Николаевской области, кто еще не закончил работу.

Секретарь ОИК Виктория Курьян объясняет это тем, что в протоколах участковых комиссий были найдены ошибки, которые необходимо исправить. Поэтому глав и членов УИК приходится по несколько раз посылать на пересчет голосов, либо на исправление ошибок технического характера.

— У нас было много уточнений в протоколе, появилась новая графа о количестве бюллетеней в урнах. Многие люди делали ошибки, это была механическая ошибка, они ставили урны стационарные в графу «переносные», система это не засчитывала, - сказала Виктория Курьян.

Виктория Курьян По ее словам, многие механические ошибки можно устранить только путем пересчета. Секретарь также отметила, что протокол, который дают члены УИК, несется в серверную, где оператор набирает информацию из протокола. После чего эта информация оказывается в ОИК, где решают – принимать протокол или отправлять на обработку.

— Мы проверяем протоколы, это все озвучивается и потом несется в серверную. Потом приходит ответ и принимается решение коллегиально – принимается протокол или нет. Если уточнение протокола, то они ничего не пересчитывают, ищут, где была техническая ошибка. А когда изменения в голосах, то уже, конечно, пересчет, - отметила Виктория Курьян.

Секретарь добавила, что на сегодняшний день необработанными остаются протоколы по шести участкам и выразила надежду, что ОИК закончит работу через два дня.

Однако, в то же время, члены и главы участковых комиссий утверждают, что на перерасчет отправляют и за технические ошибки, в том числе. На правах анонимности члены участковых комиссий рассказали, что некоторые протоколы, которые приносили главы УИК, просто не учитывались.

— Комиссия 449. Люди приехали 22-го в 8 утра. Они там сидят, их считают. 23 июля (показывает протокол ОИК) – избирательные участки, по которым отсутствуют протоколы (в этой графе присутствует комиссия с последними цифрами «449»). То есть протокол просто не вносился в базу, - рассказала одна из членов УИК.

Кроме того, члены участковых комиссий утверждают, что очень часто ошибается оператор в серверной при переносе данных с их протоколов. К примеру, в протоколе УИК была указана одна информация о количестве голосов кандидатов, а на сайте ЦИК – другая. Отметим, что журналист Андрей Сенченко описал случай, когда «двойнику» кандидата в нардепы, политика Игоря Дятлова, посчитали голоса самого Дятлова, при том, что в протоколе УИК изначально голоса были посчитаны и записаны правильно.

Похожая ситуация возникла и с подсчетом голосов победителя на 127-м округе Александра Пасечного и его оппонента Игоря Павлова, которых в протоколе ОИК «поменяли местами».

Члены УИК отмечают, что такие проблемы возникли только на одномандатных округах.

— Все по одномандатным. Там, где касается персоналий, - отметила одна из членов УИК.

Еще одна член участковой комиссии отметила, что в самой окружной комиссии осуществляют пересчет все вместе, когда по правилам это должен делать один человек.

— Пойдите, посмотрите, как они считают. Определяется один человек, который четко поворачивает, показывает и оглашает. Можете посмотреть, как оно там считается. Встали кучкой, между собой тасуют, - сказала одна из членов УИК.

Все члены участковых комиссий, сидящие под дверью ОИК, добавили, что уже очень устали, и возмутились тем, что часто им даже не говорят, где они конкретно допустили ошибку, а просто отправляют на пересчет.

Стоит так же отметить, что человек с многолетним опытом участия в работе избирательных комиссий Александр Альбещенко, который на этих выборах наблюдающий за подсчетом голосов в 127-м округе, считает то что происходит - «непонятной самодеятельностью» членов окружной избирательной комиссии, которая усложняет процесс подведения итогов голосования в данном округе. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Новости Н".