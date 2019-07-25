Выборы в Верховную Раду: на Николаевщине четвертые сутки подбивают итоги голосования на 127-м округе

В Украине и, в частности, в Николаевской области в четверг, 25 июля, окружные и Центральная избирательная комиссии продолжают подбивать итоги волеизъявления граждан во время парламентских выборов, прошедших 21 июля. На некоторых округах подсчет заятянулся.

В Николаеве и области, как и во всей Украине, проголосовали по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 22 политсилы. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.

За тем, как проходил день выборов в Николаеве и области, можно прочитать здесь. А как подсчитывали результаты в понедельник, 22 июля, и связанные с этим события, здесь. Об обработке голосов 23 июля можно почитать по этой ссылке, 24 июля - здесь.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом подсчета голосов в Украине и в Николаевской области.

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08:46 В 127-м одномандатном избирательном округе (город Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы) по состоянию на это время обработали 98,38% протоколов.

Еще не обработаны протоколы из избирательных участков № 480426, 480730, 480752, 480754.