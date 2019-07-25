В Казанке «Жигули» сбили мопед – пострадали два человека

В поселке Казанка утром 24 июля на улице Мира водитель автомобиля «ВАЗ-2106» врезался в мопед «Suzuki».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, водитель «Жигулей» не предоставил мопеду преимущества в движении. В результате ДТП пострадали 25-летний водитель и 32-летний пассажир мопеда, их доставили в медицинское учреждение.

В этот же день в 16:10 на улице Киевской в ​Вознесенске мопедист не справился с управлением и столкнулся с прицепом грузового автомобиля, который двигался впереди. Вследствие ДТП 16-летняя пассажирка мопеда получила травмы и её также доставили в больницу.

Напомним, что ранее на трассе между Херсоном и Николаевом столкнулись два грузовика.