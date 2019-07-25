Порошенко пришел на допрос в ГБР – у здания митингующие и полиция

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР сегодня, 25 июля. Ранее его адвокат отправлял сообщение о том, что экс-президент не сможет прийти на допрос, одновременно попросив перенести его на несколько недель.

Об этом сообщает «Цензор».

Примечательно, что незадолго до того, как Порошенко появился на допрос, глава ГБР заявил, что защита экс-президента сообщила о невозможности его прихода сегодня из-за большого количества дел.

«Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и с одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа. Если и в дальнейшем будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах», - заявил Труба.

Тем не менее, экс-президент прибыл на допрос сегодня.

- Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину», - сказал Порошенко журналистам в четверг в Киеве.

У здания ГБР митингуют несколько человек с плакатами: «Мародера за решетку!», «Порошенко отобрал у слепых санаторий!». За порядком следит полиция.

Обновлено 16:40 К зданию подошли молодые люди с символикой политической силы экс-Президента «Европейская Солидарность», крича слово «Вранье!». Оппоненты отвечали им фразой «Банду прочь!».

Отметим, Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения пятого президента Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции. А ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил нового исполняющего обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ из-за конфликта касательно публикации ведомства об открытии уголовного производства в отношении экс-Президента Украины Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.