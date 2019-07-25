Зеленский и Трамп поговорили по телефону – президент США напомнил, что Украине нужно заняться борьбой с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии «Слуга народа».

«Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США», - указано в сообщении.

Напомним, что ранее Зеленский впервые поговорил с Путиным – они по телефону обсудили вопрос военнопленных.