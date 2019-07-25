«Судьба автора ролика будет несладкой», - команда Зе о видео, где Зеленского сбивает грузовик

Полиция установила предполагаемого автора предвыборного видео, где тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.
Об этом сообщается на Facebook-странице «Команда Зеленского».
«Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Нацполиция открыла уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Также была просьба в суд предоставить доступ к информации о предоставлении провайдером IP-адреса предполагаемого автора. Более того, это видео нашли на Facebook-странице у того же предполагаемого автора».
«Судьба автора будет несладкой – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время», - сообщили в команде Зеленского.