«Судьба автора ролика будет несладкой», - команда Зе о видео, где Зеленского сбивает грузовик

Полиция установила предполагаемого автора предвыборного видео, где тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Команда Зеленского».

«Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Нацполиция открыла уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Также была просьба в суд предоставить доступ к информации о предоставлении провайдером IP-адреса предполагаемого автора. Более того, это видео нашли на Facebook-странице у того же предполагаемого автора».