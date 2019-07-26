Подсчет результатов выборов: В 127-м округе Николаевщины закончили прием оригиналов протоколов участковых комиссий

В Украине и, в частности, в Николаевской области в пятницу, 26 июля, окружные и Центральная избирательная комиссии продолжают подбивать итоги волеизъявления граждан во время парламентских выборов, прошедших 21 июля. На некоторых округах, в частности и на николаевском 127-м, подсчет затянулся.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом подсчета голосов в Украине и в Николаевской области.

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08:49 Координатор «ГС «ОПОРА» в Николаевской области Дмитрий Баштовой сообщал, что окружная избирательная комиссия №127 уже приняла последний протокол участковой избирательной комиссии.

08:45 В 127-м округе, который охватывает Заводский район Николаева, Николаевский и Очаковский районы, согласно сайту ЦИК, до сих пор не могут подбить итоги голосования за политические партии. Сейчас обработано 98,38% протоколов избирательных участков.

Напомним, что в Николаеве и области, как и во всей Украине, проголосовали по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 22 политсилы. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.

За тем, как проходил день выборов в Николаеве и области, можно прочитать здесь. А как подсчитывали результаты в понедельник, 22 июля, и связанные с этим события, здесь. Об обработке голосов 23 июля можно почитать по этой ссылке, 24 июля - здесь и 25 июля.