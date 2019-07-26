Мэр Киева Кличко в очередной раз оконфузился в эфире телеканала, пытаясь выговорить «институт судебных экспертиз»

С мэром Киева Виталием Кличко случился очередной конфуз в эфире. Некоторое время он не мог выговорить фразу «институт судебных экспертиз».

Соответствующее видео на своей странице в Facebook сообщил журналист Алексей Минаков.

Программа «Ваша свобода» была посвящена намерению Офиса президента уволить Кличко с должности главы КГГА. Была затронута и тема скандального столичного моста, о котором пытался рассказать мэр.

«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви», — написал Минаков.

Пользователи соцсети поставили в комментариях стройке «тройку» и посоветовали Кличко носить с собой на эфиры шпаргалку.

Напомним, ранее мэр Киева на экономическом форуме в Давосе не сразу выговорил слово «digitalization». Ранее мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления не смог посчитать своих заместителей и оговорился, что стало поводом для активного обсуждения пользователями социальных сетей.

Также ранее Кличко оговорился и заявил, что раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой киевлянин, а теперь – каждый второй.