Руководство Генпрокуратуры еще не подписало подозрения судьям Окружного админсуда, - Горбатюк

Подозрения судьям Окружного административного суда Киева должно подписать руководство Генеральной прокуратуры. Но каким будет решение - неизвестно.

Об этом глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сказал в интервью DW.

- Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю (назначен 3 июля 2019 года. - ПН.). Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет рассмотрение и его результат, - отметил Горбатюк.

При этом он добавил, что предыдущие заместители генпрокурора, которые курировали управление спецрасследований ГПУ, на протяжении последнего года «ни одного подозрения на судей не подписали, а мы подготовили их более десяти», в частности по «майдановским делам».

Горбатюк также заявил о намерении провести обыски не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако, по его словам, часть этих обысков не согласовало руководство ГПУ.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи админсуда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела.

Отметим, в одном их фрагментов разговоров идет речь о том, как заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, после проигрыша в конкурсе на должность главы территориального управления Госбюро расследований в Николаеве, использовал свои связи, в том числе и с Вовком, чтобы отменить результаты конкурса.

Кроме того, глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк якобы вмешался в назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Государственной судебной администрации и офиса омбудсмена.