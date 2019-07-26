Кадровые ротации в ГУНП Николаевщины: Восстановленного через суд полковника Савченко отправили в Первомайск

Александр Савченко В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области произошли кадровые перестановки из-за восстановления в должности через суд бывшего заместителя начальника Главка Александра Савченко.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Бывший заместитель начальника ГУНП – начальник Следственного управления ГУНП Александр Савченко через суд восстановился в должности. К этому моменту должность занимал уже Иван Выговский – из-за решения суда его переназначили на должность замначальника Главка – начальника полиции общественной безопасности, а занимавший это место Максим Ахрамеев стал помощником начальника ГУНП.

В среду, 24 июля, в Главном управлении Нацполиции Николаевщины провели еще одну кадровую перемену, в результате которой Выговский и Ахрамеев вернулись в свои должности до момента выполнения решения суда.

В то же время начальника Первомайского отдела полиции Андрея Гарастюка назначили помощником начальника ГУНП, а восстановленного Савченко в итоге переместили на руководящую должность в Первомайске.

Напомним, в 2016 году после волнений местного населения из-за случившейся в Кривом Озере трагедии, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе приняла решение не только расформировать местное отделение полиции, но и поменять руководящий состав областного управления. Тогда были уволены все заместители начальника ГУНП в Николаевской области, в том числе и Александр Савченко, который занимал должность заместителя начальника управления – начальника следственного отдела ГУНП.

Еще в 2018 году Александр Савченко в суде оспорил свое увольнение с должности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области - начальника следственного управления.

После восстановления в должности через суд, приказом ГУНП от 8 июня назначено служебное расследование, на период которого Александра Савченко отстранили от исполнения служебных обязанностей. В отношении него открыли уголовное производство по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»).