Президент Зеленский отобрал пять кандидатур на должность главы Одесской ОГА и предложил украинцам высказаться о них

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА и предложил украинцам высказаться о них.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

«Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?» - написал Зеленский.

Также Президент раскрыл имена кандидатов и краткую их биографию.

«1. Андрей Андрейчиков, 41 год. Имеет высшее образование по специальности «Правоведение». В прошлом - руководитель ряда предприятий. С 2016 года - руководитель общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов». 2. Татьяна Петракевич, 37 лет. Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской «Открытой европейской школы». 3. Ольга Квасницкая, 44 года. Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и является председателем благотворительного фонда «Французский бульвар». 4. Максим Куцый, 36 лет. Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, пока - владелец и директор инвестиционной компании. 5. Максим Болдин, 44 года. Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы», - написал Зеленский.

Напомним, 17 июля во время своего официального визита в Николаев при общении с представителями власти и общественности в аэропорту Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что много локальных вопросов может и должен решить будущий глава областной государственной администрации в Николаевской области. Но, по словам Гаранта, нужной кандидатуры пока еще нет. Поэтому он обратился к людям с предложением подать ему список людей, которые могли бы возглавить ОГА области. Также Зеленский во время визита на Николаевщину предложил и.о. главы ОГА Боню уволиться.

Отметим, в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.

Как известно, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА. И назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня, который является первым заместителем.