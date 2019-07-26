«Готовы к масштабным контактам»: В Госдуме РФ хотят наладить связи со «Слугой народа» – уже ведутся переговоры с партией Медведчука

В Государственной Думе Российской Федерации заявили о желании наладить контакты с партией «Слуга народа», которая получила количественное большинство в Верховной Раде Украины после выборов.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН в РФ со ссылкой на главу комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого.

«Необходимо встречаться, и встречаться не только в Страсбурге. Необходимо возобновить контакты», - сказал Слуцкий, добавив, что это будет «лучшим ответом» тем, кто старается «поссорить Украину и Россию».

Российский чиновник отметил, что ждет инициативы от «Слуги народа».

«Ждём инициатив от партии Зеленского. Мы будем готовы к масштабным контактам, ровно к таким, к каким готов сегодня Киев», - сказал Слуцкий.

По его словам, переговоры с партией «Оппозиционная платформа - За жизнь» уже ведутся. Как заявил Слуцкий, некоторые избранные народные депутаты от «Слуги народа» «вышли на связь». При этом он отказался называть их фамилии «по понятным причинам», «учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной Рады нового созыва».

«Давайте не будем этих людей подставлять», - сказал Слуцкий.

По его словам, эти депутаты являются «форвардами в новом парламентском большинстве» по здравому подходу к взаимодействию с Россией и ее парламентом.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.