В мире у Украины сформировался имидж коррупционного государства, - посол ЕС

Хюг Мингарелли Посол Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли считает, что у страны сформировался «ужасный имидж», однако не смотря на это она остается привлекательной страной.

Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».

«Мы встречались с президентом Зеленским вместе с послами G7, и он вновь подчеркнул, что у него есть два приоритета в работе в этой должности: достижение мира на Донбассе и борьба с коррупцией.» - сообщил посол.

Однако, как он сообщил, он не употребил термин «коррупция», так как не хочет создавать связь между этим словом и Украиной. Он отметил, что у Украины сейчас «ужасный имидж», и поэтому нужно прекратить ассоциировать её исключительно с негативными вещами.

Он заключил, что Украина сейчас куда более привлекательна чем тот имидж, который сформировался вокруг неё. Также он называл перечень реформ, на который должна сконцентрироваться украинская власть.

«Мы всегда говорим, что очень важно прилагать больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями. Очень необходимо провести земельную реформу, потому что в этой области у Украины – фантастический потенциал, и если реформа будет проведена должным образом, то это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест. Важно также продолжать децентрализацию. Мы знаем, что в ряде объединенных общин выборы только предстоят. Децентрализация уже стала успешной для Украины, и этот успех надо закрепить. Должна продолжиться реформа системы государственного управления, где также есть первые положительные результаты», - заявил Мингарелли.

Напомним, Зеленский и Трамп поговорили по телефону – президент США напомнил, что Украине нужно заняться борьбой с коррупцией.