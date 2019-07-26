«Услуга за услугу»: Омбудсмен Денисова назначила члена ВККС по требованию скандального судьи Вовка

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк вмешался в назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Государственной судебной администрации и офиса омбудсмена.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в пятницу, 26 июля.

По его словам, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла «пожелания» Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

При этом в разговоре с судьей Николаем Сирошем, которого Денисова назначила членом ВККС, Вовк отмечает, что «яйца этой уполномоченного у нас». Аудиозапись телефонных разговоров была обнародована НАБУ.

- Есть уполномоченная по правам человека, делегирующая члена в состав Высшей квалификационной комиссии судей. Относительно уполномоченного составлены три протокола НАПК, пишутся соответствующие иски в Административный суд города Киева. В ходе зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на положительное решение, то есть отмену этих протоколов, на уполномоченную по правам человека оказывается давление — услуга за услугу. Отменяются протоколы, и соответственно, подконтрольное Вовку лицо делегируется в ВККС, — заявил Сытник.

Директор НАБУ добавил, что в случае с Государственной судебной администрацией председатель Зиновий Холоднюк делегировал в состав ВККС человека, подконтрольного Вовку, в обмен на то, чтобы остаться в должности после окончания срока полномочий.

- Там полномочия руководителя [Зиновия Холоднюка] закончились, прошел конкурс, есть победитель. Но используется ОАСК, останавливается проведение конкурса, запрещается его проведение в дальнейшем. Это дает руководителю возможность оставаться на должности, — рассказал Сытник.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты запесей разговоров фигурантов дела.