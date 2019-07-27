Журналистка рассказала о промахах украинских властей, которые повлияли на судьбу нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии

В Италии сторона обвинения в деле нацгвардейца Маркива считает, что Украина за пять лет неудовлетворительно расследовала гибель итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе. Украинские власти не уделили должного внимания расследованию даже после ареста Маркива два года назад.

Об этом говорится в материале Натальи Кудрик, опубликованном на «Радио Свобода».

Напомним, что суд присяжных города Павия 12 июля приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы, признав его виновным в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в мае 2014 года.

Решение Апелляционного суда Милана в отношении осужденного украинского военного Виталия Маркива можно ожидать следующей весной. Как объяснили адвокаты солдата, к апелляционному процессу не могут допустить новых свидетелей или существенно новые доказательства по делу, поскольку суд второй инстанции принимает решение на основе просмотра материалов предыдущей инстанции.

До середины октября сторона защиты должна получить от суда присяжных Павии обоснование приговора. В зависимости от мотивации присяжных, адвокаты решат, как откорректировать линию защиты – о кардинальном изменении защитной позиции совсем не идет речь, заверила адвокат Донателла Рапетти. До конца текущего года адвокаты планируют обратиться в Апелляционный суд Милана и подать заявление на обжалование решения павийского суда. По словам защитницы, суд второй инстанции работает значительно быстрее, должны назначить пару заседаний и уже весной (апрель-май) гипотетически могут объявить решение по апелляции.

Она также сообщила, что после приговора адвокаты посещали осужденного Виталия Маркива в миланской тюрьме, где солдат находится более двух лет.

- Он сильный духом, хорошо держится, считает себя невиновным и знает, что родная страна его поддерживает. Это ему очень помогает. Он даже больше подбадривает нас, защитников, чем мы его, - рассказала адвокат Рапетти.

А в Украине, похоже, дело Маркива многие открыли или всерьез им заинтересовались именно после объявления строгого вердикта, пишет журналистка Кудрик. Для постоянных наблюдателей судебной саги, которая началась с арестом солдата в Болонье 31 июня 2017 года, нынешние дискуссии в Украине похожи на махание кулаками после боя. Как политики, так и представители общественности, открыто заговорили о недостаточных усилиях Украины для спасения нацгвардейца Виталия Маркива.

Сторона обвинения, а больше семья погибшего фотографа, постоянно критиковали и до сих пор считают неудовлетворительным расследование трагического инцидента со стороны Украины. Известно, что уголовное дело, открытое в 2014 году, переквалифицировано со временем в «теракт» и расследуется СБУ.

«Киев постоянно отстаивал невиновность нацгвардейца. В то же время не произошло ни одной пресс-конференции по итогам украинского расследования гибели Андреа Роккелли или публичной дискуссии, как в итальянском сенате, о причинах возникновения такой сложной не только правовой, но и дипломатической ситуации между двумя странами. Очевидно, что в течение двух лет пребывания Маркива за решеткой какого-то прорыва в расследовании обстоятельств смерти Роккелли не произошло. А родственники погибшего на Донбассе итальянца еще в 2014 году ожидали пристального внимания от украинской власти, что их защитники часто отмечали суде», - пишет Кудрик.

Из конфиденциальных источников известно, что 5 лет назад, после гибели фоторепортера тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин пообещал итальянке Федерике Могерини, верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики, что прибудет в Италию и поговорит с родителями Рокелли.

Этого не произошло, из чего итальянцы делают выводы о несовершенном сотрудничестве не только на уровне правоохранительных органов двух стран, а также на уровне МИД. По данным «Радио Свобода», общение министра с родителями, которые потеряли сына, могло бы стать, если не решающим, то хотя бы красноречивым жестом, который бы способствовал разрешению ситуации, возможно, предотвратил ее обострение через три года в связи с арестом украинского бойца.