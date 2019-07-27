«Кому-то из новых сил»: в «Слуге народа» намекнули, что вице-спикером в Раде может стать депутат от «Голоса»

Партия «Слуга народа» может отдать место второго вице-спикера Верховной рады народному депутату от партии «Голос».

Об этом «LB.ua» рассказал глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

– Возможно, место второго вице-спикера. Мы бы хотели (отдать, - ред.) кому-то из новых сил, - сказал Корниенко.

Единственной новой силой в Раде 9-го созыва кроме «Слуги народа» станет фракция «Голоса».

Напомним, ранее появилась инормация, что николаевский бизнесмен, владелец компании «TemplateMonster», волонтер Давид Арахамия является одним из кандидатов на должность главы фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Кроме того фракцию могут возглавить Александр Корниенко и Руслан Стефанчук.