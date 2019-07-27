Президент потребовал от Авакова уволить начальника Главка полиции, травившего КОРД на патрульных, и пригрозил всем чиновникам страны

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить начальника Главного управления Нацполици в Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю и просит главу ГБР Романа Трубу провести эффективное и оперативное расследование. Еще Президент предупредил чиновников всех уровней, что «времена безнаказанности навсегда прошли».

Об этом он написал в Facebook.

Как известно, ранее появилось видео, как осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции. Позже в ГБР начали по этому факту расследование.

«В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ. Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись», – отметил Президент.

Кроме того, Глава государства акцентировал на том, чтобы чиновники абсолютно всех уровней усвоили, что они не смогут избежать наказания в случае нарушений.