В партии «Слуга народа» назвали кандидатов на должности министров здравоохранения и образования

Александр Корниенко Основатель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Среди претендентов на пост министра образования и науки – эксперт Сергей Бабак.

Об этом в интервью «Левому берегу» рассказал глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Оба были избраны народными депутатами по спискам «Слуги народа».

Михаил Радуцкий По его словам, у Радуцкого «точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения».

Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и «теоретически» может стать министром, отметил глава штаба партии.

«Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании», - сказал Корниенко о Бабаке.

Корниенко отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но партия «Слуга народа» намерена продолжить их реформы.

Сергей Бабак «Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы, - ред.). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной», - сказал Корниенко.

Напомним, что ранее в Николаеве эксперты из первой 20-ки «Слуги народа» представили свое виденье необходимых для Украины реформ.