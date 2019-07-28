У берегов Ливии обнаружили тела 62 мигрантов

В Средиземном море береговая охрана Ливии обнаружила тела по меньшей мере 62 мигрантов, чьи лодки утонули 25 июля.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Сообщается, что несколько лодок с мигрантами отправились из ливийского города Хомс в направлении Европы и затонули в море. Всего на борту находилось около 350 мигрантов. После аварии сообщалось о по меньшей мере 150 пропавших без вести в результате аварии, 130 человек удалось спасти.

Установлено, что мигранты были родом из Эритреи, Египта, Судана и Ливии. В ООН назвали аварию «худшей Средиземноморской трагедией» в течение этого года.

Ранее сообщалось, что в результате кораблекрушения у побережья Ливии пропали 150 человек. Судьба примерно такого же количества людей была неизвестна. Если подтвердится гибель мигрантов, то это будет самая большая авария в Средиземном море за этот год.

Напомним, как в 2016 году в ООН сообщили о случаях, когда за три дня более 700 мигрантов утонули в Средиземном море.