США и Украина готовят визит Зеленского к Трампу, – Волкер

США и Украина продолжают подготовку визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы работаем над подготовкой визита Президента Зеленского в США», – сказал Волкер на брифинге 27 июля в Киеве.

Также Волкер не исключил возможность визита Президента США Дональда Трампа в Украину в будущем. Но при этом он подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени. Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Напомним, что ранее Зеленский и Трамп поговорили по телефону, и Президент США напомнил, что Украине нужно заняться борьбой с коррупцией.