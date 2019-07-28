Бывшему министру обороны Грузии предъявили обвинение по делу о антироссийских протестах в Тбилиси

Экс-главе Минобороны Грузии и лидеру оппозиционной партии Победившая Грузия Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение по делу о массовых протестах в Тбилиси 20−21 июня.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам адвоката Окруашвили Мамуки Чабашвили, обвинение предъявлено по части 1 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).

«Формулировка обвинения такова, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие, и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента», — сказал адвокат.

По мнению Чабашвили, у стороны обвинения нет никаких твердых доказательств вины его подзащитного. По словам Чабашвили, Окруашвили полностью отрицает свою вину.

При этом адвокат намерен настаивать, чтобы суд оставил Окруашвили на свободе. Он был задержан сотрудниками МВД 25 июля.

Как известно, вечером 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста против России. Их вызвало то, что депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии с места его председателя.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. 185 пациентов выписали, поскольку их состояние улучшилось. Остальные 55 пострадавших продолжают лечение в различных тбилисских клиниках. Под присмотром врачей до сих пор, в том числе, остаются 12 полицейских. Трое из пострадавших находятся в реанимации.