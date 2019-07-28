Саакашвили заявил, что переезжает в Одессу и будет освобождать город от бандитов

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили возвращается в Одессу, где будет бороться с бандитами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых. Буду там, пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития», — написал он.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернулСаакашвили украинское гражданство.

Как известно, 10 сентября 2017 года, Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

5 декабря в квартиру Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте. А уже в феврале текущего года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.