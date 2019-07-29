Президент Зеленский в Одессе посетил матч за Суперкубок между «Динамо» и «Шахтером»

Президент Украины Владимир Зеленский присутствует на матче за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером» на стадионе «Черноморец» в Одессе. Это уже третий день его отдыха в Одессе.

Об этом сообщает «InfoResist»

Как следует из телевизионной трансляции, Зеленский смотрит за матчем с трибун вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

На кадрах видно, что кроме Богдана президента сопровождает его главный охранник Максим Донец и человек похожий на актера из сериала «Слуга народа» Михаила Фаталова.

Как сообщалось, 26 июля Зеленский прибыл в Одессу с неофициальным визитом, чтобы посетить концерт «Лиги смеха». По информации СМИ, Зеленский с главой своего офиса летел рейсом авиакомпании МАУ из Борисполя в эконом-классе.

В субботу 27 июля Зеленский и Богдан посетили городской пляж Одессы.