Директор нацразведки США уходит в отставку – ранее у него были разногласия с Трампом касаемо вмешательства РФ в выборы

Дэниел Коутс 15 августа уйдет в отставку директор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Дональд Трамп намерен назначить на его место конгрессмена-республиканца Джона Ретклиффа.

Об этом сообщает «ZN,ua».

«Мне приятно сообщить, что я выдвигаю достопочтенного конгрессмена Джона Рэтклиффа из Техаса на должность директора Национальной разведки», - написал Трамп в Twitter.

Коутс поблагодарил президента Дональда Трампа и заявил, что доволен достижениями разведывательного сообщества США.

«Я доволен достижениями национальной разведки и более широкого разведывательного сообщества. Мы создали общее видение под названием IC 2025 и сосредоточили наши инициативы на том, чтобы наше разведывательное сообщество располагало наилучшими возможностями для решения проблем продолжающейся эволюции угроз, стоящих перед нашим народом», - заявил Коутс в своем письме об отставке, опубликованном рядом американских СМИ.

По его мнению, сейчас «разведывательное сообщество сильнее, чем когда-либо» и лучше подготовлено к встрече с новыми вызовами.

«Я благодарен Вам за предоставленную мне возможность возглавить разведывательное сообщество. Служение нашему государству в качестве директора Национальной разведки и в качестве члена вашей команды по нацбезопасности были отдельной привилегией», - говорится в письме Коутса Трампу.

«Как мы уже обсуждали ранее, я считаю, что пришло время для меня перейти к следующей главе моей жизни. Поэтому настоящим я подаю вам заявление об отставке 15 августа 2019», - заключил глава нацразведки.

Стоит отметить, что ранее у Дэниела Коутса были разногласия с Трампом по поводу встречи с Путиным, а также Северной Кореи и Ирана. И он же заявлял, что Россия, а также ряд других стран, включая Китай и Иран пытались оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс США. Издание «The Washington Post» представило прямые доказательства о вмешательстве России в выборы США