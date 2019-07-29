В одном из самых дорогих отелей Трускавца стартовал пятидневный экономический семинар для нардепов от «Слуги народа»

В трускавецком санаторно-отельном комплексе «Риксос» начинается семинар для будущих депутатов партии «Слуга народа».

Об этом сообщает «Левый берег».

На территорию отеля прессу пускают строго по спискам предварительной аккредитации.

На рецепции отеля сообщили «о полном бронировании отеля до конца недели», когда закончится тренинг для будущих депутатов.

«Риксос» является одним из самых дорогих отелей в регионе: согласно официальному прайсу, сегодня, в «высокий сезон» номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.