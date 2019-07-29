У Зеленского заявили, что коалиция в новой Раде уже есть и она заберет все министерские кресла

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус.

- Коалиция уже есть, монобольшинство. Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю, - сказал Герус.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.