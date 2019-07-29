Президент Зеленский назначил экс-гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Бывший генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Указ №557 о назначении появился сегодня на сайте президента.

По данным собеседника LIGA.net в Офисе президента, Бородянский рассматривается на должность руководителя объединенного министерства, которое предполагается создать из Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта. Источник сообщает, что именно Бородянский выдвинул идею объединения министерств.

Напомним, ранее Президент назначил начальника Департамента защиты нацгосударственности СБУ и замсекретаря СНБО.