Президент Зеленский назначил экс-гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1418 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(850)   

Бывший генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Указ №557 о назначении появился сегодня на сайте президента.

По данным собеседника LIGA.net в Офисе президента, Бородянский рассматривается на должность руководителя объединенного министерства, которое предполагается создать из Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта. Источник сообщает, что именно Бородянский выдвинул идею объединения министерств.

Напомним, ранее Президент назначил начальника Департамента защиты нацгосударственности СБУ и замсекретаря СНБО.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика