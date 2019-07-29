«Баллотировался в Раду от «ЕС», но проиграл»: секретарь Киевсовета подал в отставку

Заместитель мэра Киева - секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив в понедельник, 29 июля, подал в отставку.

Об этом он сообщил в комментариях изданию «Левый берег».

Прокопив написал заявление о сложении полномочий секретаря Киевсовета в связи с тем, что он возглавит киевскую городскую организацию «Европейская солидарность» для подготовки к местным выборам.

- Еще когда мэр подавал меня на должность секретаря, у меня была договоренность, что как только у меня будет конфликт интересов, я напишу заявление о сложении полномочий. Что я и сделал сегодня, - рассказал Прокопив.

Мэр Киева Виталий Кличко пока что заявление не подписал.

Заявление Прокопива должно быть зачитано во время заседания Киевсовета, ближайшее из них запланировано на начало сентября.

Отметим, что Прокопив - депутат Киевсовета с 2014 года. Первый раз избирался от «УДАРа», второй - от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». С 1 декабря 2015 года - секретарь Киевсовета. На досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался от «Европейской солидарности» по киевскому округу №211, но проиграл кандидату «Слуги народа» Александру Юрченко.

Напомним, Кличко в ходе пресс-конференции заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего».