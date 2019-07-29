Российский оппозиционер Навальный прямо со спецприемника попал в больницу – его уже выписали, но врачи подозревают отравление

27 июля в Москве, перед протестной акцией возле мэрии, российского политика-оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток и отправили в спецприемник, однако в тот же день его госпитализировали. Сначала официально сообщали о том, что у политика аллергия, позже назвали другой диагноз – контактный дерматит.

Хронологию событий восстановило издание «Meduza».

О том, что Навального забрали в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция», сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш у себя в Twitter.

«Сегодня утром (9.30 утра) Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом «острая аллергическая реакция»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», - написала Кира Ямыш.

Кроме того, Кира Ямыш заявила, что родственникам Навального не говорят о его диагнозе.

Врач Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату Алексея, но почему-то дал развёрнутый комментарий Интерфаксу и неопознанному мужчине в штатском, который руководил полицейскими pic.twitter.com/RV4jHk1EzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 28 июля 2019 г.

При этом, офтальмолог Анастасия Васильева, лечившая Навального после того, как его облили зеленкой, попав в глаза, попыталась попасть к нему в больницу и поставить точный диагноз. При этом в самой больнице, куда отправили политика с проблемами с глазами, нет офтальмологического отделения. Врач описывает, что возле палаты находился конвой, который сначала пропустил ее и ее коллегу в палату к Алексею Навальному, однако буквально сразу же выгнал.

«У его палаты - целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом», - пишет Анастасия Васильева.

Врач сообщила, что ей удалось установить диагноз в ходе первого осмотра и дальнейшего общения «через дверь». По ее словам, у Навального «выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук». При этом Васильева добавляет, что Алексей Навальный никогда не страдал аллергией.

«Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад - могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас - это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал», - написала врач.

После чего Анастасия Васильева высказала подозрения, что Навального могли отравить неизвестным химическим веществом, добавив, что их не пускают к нему в больницу, главврачом которой является депутат Московской городской думы от партии «Единая Россия».

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица». Далее - госпитализация в больницу, которой заведует главный врач-единоросс, контролирующая каждый шаг и лечение Навального. Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея - абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту. Зачем? Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине «заболевания» Алексея Навального», - подытожила врач, добавив, что правоохранительным органам надо в срочном порядке отправить на экспертизу анализы Навального, чтобы исключить возможное отравление.

В то же время, издание «Медуза» сообщает, что у больницы 28 июля собрались сторонники Навального, которых сразу же разогнала полиция.

Конвой уводит Алексея Навального из больницы — обратно в спецприёмник (туда, где может до сих пор оставаться химический агент, вызвавший отравление). Сотрудники органов чего-то боятся — запрещают себя снимать. Видимо, понимают, что совершают преступление. pic.twitter.com/CuEFlecX0V — Альянс врачей (@alyansvrachey) 29 июля 2019 г.

В понедельник, 29 июля, стало известно о том, что Алексея Навального выписали и отправили снова в спецприемник. Об этом Анастасия Васильева сообщила в эфире телеканала «Дождь».