Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки – мне его не жаль, - Аваков о президентстве Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил экс-президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко во вранье после его слов о работе полиции против его политсилы на прошедших выборах.

Об этом глава МВД написал в Twitter.

«В интервью «Украинской правде» Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать - и поэтому он проигрывает», - написал Арсен Аваков.

Отметим, что имеется в виду ответ Петра Порошенко на вопрос журналистов «Украинской правды» о том, устраивает ли его результат парламентских выборов, на котором «Евросолидарность» заняла только четвертое место и набрала всего 8,1% голосов.

- Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп... - сказал Петр Порошенко.

Также Аваков заявил, что Порошенко довел страну до такого состояния, что люди уже ему не верят.

«Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку.. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги.. Мне его не жаль. Жаль страну…» - написал Аваков в Facebook

«И у нас у всех - и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас. Иначе, не успех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину. И на эту межу окончательного неверия и надежды поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его. Хоть и по беспределу его «кончать» неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль», - резюмировал глава МВД.

Напомним, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2016 году он возглавил правительство не как человек Петра Порошенко, а как компромиссная фигура, и рассказал, что все три года у него были конфликты с экс-президентом.