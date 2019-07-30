Президент Зеленский уволил Короля Артура

Артур Король Президент Украины Владимир Зеленский уволил Короля Артура с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Об этом идёт речь в Распоряжении Президента.

«Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», - говорится в сообщении.

Как известно, ранее появилось видео, как осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции. Позже в ГБР начали по этому факту расследование.

Позже стало известно, что скандальный начальник днепропетровского Главка Глуховеря, «натравивший» КОРД на патрульных, уволен с должности.