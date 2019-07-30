Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы не трогать руководителя КГГА, - глава ОП Богдан

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей.

Об этом он заявил на брифинге.

По словам Богдана, Кличко ему подтвердил, что не контролирует Киевраду.

- Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжение последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевраду. Есть два-три «смотрящих», которые имеют группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, он не сможет быть эффективным мэром. Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим поделать не может, - заявил он.

Также Богдан заявил, что от одного смотрящего за Киевом предложили поделить 40 миллионов, за то, чтобы не увольняли Виталия Кличко.

- Несколько дней назад, на меня выходил один из адвокатов, который представился адвокатом одного смотрящего, которые мешает господину Кличко эффективно управлять городом. И выдвинул такое предложение, что работа с местным бюджетом Киевсовета, и городской государственной администрации, позволяет им получать 40 миллионов долларов в год. Попросил не двигать, все таки, голову Киевской городской администрации и предложил поделить этот бюджет пополам, — сказал Богдан.

Богдан подчеркнул, что у президента есть право уволить Кличко с должности главы КГГА и назначить на эту должность другого человека, несмотря на решение Конституционного суда от 2003 года.

- 25 июня 2014 года господин Порошенко подписал указ об увольнении Бондаренко Владимир Дмитриевича с должности главы Киевской горадминистрации. Этот указ основан на представлении Кабинета министров Украины со ссылкой на статью 118 Конституции Украины и ч.2 ст.8 закона Украины о местных государственных администраций. В этот же день господин Порошенко во исполнение венских соглашений назначил господина Кличко главой Киевской городской государственной администрации, - напомнил Богдан.

Статья Конституции, на которую ссылаются оба указа, гласит, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабинета министров. Статья закона - о том, что главы местных администраций назначаются на срок полномочий президента.

Поэтому, сказал Богдан, он написал в Кабмин напоминание о необходимости сделать представление на увольнение Кличко.

- Господин Кличко протестует против той же процедуры, по которой он был назначен. На те же статьи Конституции и закона Украины, которые были использованы при его назначении, в данном случае ему уже не нравятся. Странное отношение к действующему законодательству. Когда ты используешь эти статьи, тебе можно, а когда их использует президент против тебя, они уже не нравятся, - сказал Богдан.

Глава ОПУ также напомнил Кличко о политической ответственности как главы партии «Блок Петра Порошенко – Солидарность».

- Поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы, было бы логичным подать в отставку. Потому что это все-такие его политическая деятельность, - сказал Кличко.

Напомним, Кличко в ходе пресс-конференции заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего».