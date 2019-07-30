На должность глав областных налоговых будет объявлен открытый конкурс, - Верланов

Руководителей областных органов Государственной налоговой службы будут выбирать при помощи открытых конкурсов.

Об этом сообщил в Facebook председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, к проведению конкурсов выполнять обязанности председателей областных налоговых будут заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы. В частности, они должны создать отдельные юридические лица налоговой службы в своих областях.

«Ключевые критерии отбора руководящих кадров достаточно четкие и понятные: безупречная репутация, компетентность и профессионализм, непричастность к коррупции и отсутствие уголовных производств. Именно поэтому мы подали запросы в правоохранительные органы о наличии расследования, или любого уголовного производства в отношении кандидатур на руководящие должности территориальных органов ГНС», - сообщил Верланов.

По его словам, сейчас в Государственной налоговой службе работает 400 человек. Сама служба заработает полноценно после того, как будут созданы ее территориальные подразделения, а правительство положит на налоговую функцию по администрированию налогов (забрав ее в ДФС).

Напомним, ранее новый глава налоговой поддержал идею команды Зеленского о всеобщем декларировании.