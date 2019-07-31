Глава Офиса Президента заявил, что пока нет возможности провести досрочные местные выборы в Украине

Проведение досрочных местных выборов в Украине пока невозможно, так как необходимо принять специальный закон и завершить формирование в стране объединенных территориальных громад (ОТГ).

Такое мнение высказал глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, сообщают «Новости Донбасса».

- Местные перевыборы невозможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока не понятна, - сказал он на брифинге.

Глава Офиса Президента также отметил, что в Украине уже была сформирована часть укрупненных местных громад, однако этот процесс еще не завершился.

- Было бы логично закончить формирование ОТГ, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности, в новом существующем местном самоуправлении, - добавил Богдан.

Будет ли это реализовано, уже будет зависеть от «диалога с депутатами», резюмировал Богдан.

Напомним, что ранее лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы пройдут в 2020 году.