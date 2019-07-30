«Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает», - глава ГБР о уголовных делах против Порошенко

Директор государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств относительно Петра Порошенко, а пятый президент отрицает действительность, когда говорит, что таких дел нет.

Об этом глава ГБР Роман Труба написал на своей странице в Telegram

«В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – ПН) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель», - написал он.

«Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о «странных и глупых вопросах следователей», и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает. Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять, - добавил труба.

Труба также попросил предоставить следователю ГБР все материалы, которые помогут следствию.

Отметим, Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела и «не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон». Также он утверждал, что не получал вызовов на допрос.

Напомним, 25 июля Порошенко побывал на допросе в ГБР – на выходе неизвестный запрыгнул на его автомобиль и началась драка.