ЦИК вернул на доработку протоколы окружных комиссий №127 и 132

ОИК №127 (фото - архив, 24 июля) Центральная избирательная комиссия направила на уточнение протоколы о результатах голосования окружных избирательных комиссий №127 и 132.

Информацию об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердила глава окружной избирательной комиссии № 127 Ирина Домарацкая (город Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы).

– Мы протокол сдали в субботу. В воскресенье ЦИК не работала и вчера нам сообщили, что у нас неточности в участковых протоколах. У нас некоторые участковые комиссии заполняли протокол не с бюллетеня и поменяли местами Дятловых. Но когда мы вводили в систему выборов, то система автоматически выравнивала. И такое с Петровым, но там перепутали отчества. Результат голосования не поменялся. Сейчас мы делаем уточняющий протокол, как подтверждающий, что все это правильно. Все тогда спешили. Но это никак не влияет на результаты. Даже если Дятлов Игорь записан в третей строке, то голоса там же его, – пояснила глава ОИК.

По ее словам, вечером должны собраться члены ОИК, чтобы составить этот уточняющий протокол. В окружной комиссии хотели собраться еще в 12:00, но не могли собрать кворум из десяти членов комиссии. К вечеру необходимое количество членов комиссии сообщило, что смогут участвовать в заседании. После составления уточненного протокола члены ОИК сегодня ночью планируют выехать в Киев, чтобы сдать эти документы для дальнейшей их обработки

Ирина Домарацкая рассказала, что подобные ошибки были причиной обработки результатов голосования в момент приема избирательной документации, и в некоторых случаях приходилось по нескольку раз пересчитывать результаты. Кроме того, многие члены участковых комиссий путались из-за нововведений, к примеру учет избирательных урн.

Кроме того, она не считает, что подобные инциденты могут стать поводом для подачи кого-то иска в суд, чтобы признать выборы недействительными, поскольку голоса избирателей подсчитали правильно.

По информации «Преступности.НЕТ» подобная ситуация возникла с протоколом ОИК №132 (город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы). Журналист пытался по телефону связаться с членами комиссии, но никто не ответил на звонок. При этом глава ОИК №127 отметила, что вместе с ними в ЦИК в субботу, 27 июля, подавали уже уточненный протокол и члены 132-й ОИК, и если их снова вернули, то это уже будет третья избирательной комиссии ОИК №132.

Напомним, что в Николаевской области на 127-м округе позже всех подсчитали результаты голосования - долгое время подбивали итоги на шести участках в пределах этого округа.