Сколько нужно мэров, чтобы проверить ремонт одного тротуара?

В Ингульском районе Николаева в недавнее время отремонтировали часть тротуара на улице Космонавтов и установили детские и спортивные площадки на улице Электронной.

Два этих объекта с разницей в две недели проверили сначала экс-мэр Юрий Гранатуров, который сейчас возглавил администрацию Ингульского района, а затем и действующий городской голова Александр Сенкевич.

Гранатуров на улицу Космонавтов специально взял с собой съемочную группу и пообещал «жестко контролировать», как ремонтируют тротуар. Сенкевич с собой взял пресс-службу мэрии, громких обещаний вроде бы не давал, но тоже все проверил. При этом Гранатуров не сопровождал Сенкевича во время инспекции по объектам в Ингульском районе, хоть и пишет на своей странице в Facebook, что он «вместе с Сенкевичем» во всех инициативах.

Вы, конечно, можете спросить: чего ты прицепился к чиновникам, они ведь делают свою работу, проверяют, чтобы все было сделано как надо.

Мне кажется, что эти инспекции говорят о неофициальном старте мэрской кампании. Да, местные выборы, скорее всего, пройдут по расписанию осенью следующего года, но будущие кандидаты в мэры Николаева готовят сани летом. И Сенкевич, который подтвердил свои планы баллотироваться, и Гранатуров больше похожи на исполнителей ролей предвыборных ревизоров.

Они вжились в роль хозяйственников, которые трудятся на благо города. А то вдруг придет какой-то кандидат без имени, но под флагом «Слуги народа» и выиграет на шару выборы. Так что, как мне кажется, бывший и действующий мэры хотят напомнить николаевцам, что они где-то рядом и что-то пытаются сделать. Или делают вид, что пытаются сделать.

Надеюсь, что в своем ожидании выборов будущие кандидаты будут ремонтировать все больше тротуаров и ставить все больше детских площадок. Что не забудут решить транспортную проблему с Корабельным районом. Что они займутся благоустройством города – округе возле отремонтированного тротуара не помешала бы элементарная уборка. Что уберут возле все этого же тротуара наливайки. И надеюсь, что высокопоставленные чиновники не будут забывать, что работать нужно не только перед выборами, но и во время всей своей каденции.