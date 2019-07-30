Мэр Киева Кличко назвал главу Офиса Президента Богдана «лживым непрофессионалом»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан лжет и манипулирует законами.
Так Кличко отреагировал на брифинг Богдана, который заявил, что мэра Киева хотят оставить у власти «смотрящие».
Напомним, что Офис Президента намерен забрать у Кличко полномочия главы Киевской городской государственной администрации. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали.
«Я убежден: если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан – о каких новых стандартах в политике можно говорить? Какие сплетни, безосновательная ложь... А также – манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких «ньюсмейкеров», - заявил Кличко.