Мэр Киева Кличко назвал главу Офиса Президента Богдана «лживым непрофессионалом»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан лжет и манипулирует законами.

Так Кличко отреагировал на брифинг Богдана, который заявил, что мэра Киева хотят оставить у власти «смотрящие».

Напомним, что Офис Президента намерен забрать у Кличко полномочия главы Киевской городской государственной администрации. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали.